في البصرة.. الصدريون يطالبون بطرد ألوية للحشد الشعبي من القصور الرئاسية (فيديو)

شفق نيوز/ نظم العشرات من اتباع التيار الصدري في البصرة جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، تظاهرة غاضبة للمطالبة بطرد ألوية الحشد الشعبي من مجمع القصور الرئاسية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من انصار التيار الصدري في البصرة، نظموا تظاهرة انطلقت من وسط المحافظة باتجاه منطقة القصور الرئاسية الحكومية للمطالبة باخراج ألوية تابعة للحشد الشعبي تستخدم القصور كمقرات لها.

وبين ان المحتجين رفعوا شعارات تندد ببعض الالوية التي "شوهت اسم الحشد الشعبي"، على حد وصفهم.

واكد مراسلنا، ان التظاهرة تم تنظيمها وسط اجراءات امنية مشددة، بحضور قيادات امنية عليا في البصرة.

وشهدت البصرة في الاونة الاخيرة هجمات مسلحة على منازل مواطنين بعبوات ناسفة، فيما تم توجيه الاتهامات لمسلحين خاضعين لهيئة الحشد الشعبي.