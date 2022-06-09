في الانبار.. اعتقال 3 أشخاص مثلّوا مشهداً ساخراً أمام أحد المساجد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الوقف السني في محافظة الانبار، يوم الخميس، عن اعتقال ثلاثة أشخاص قاموا بتمثيل مشهداً ساخراً أمام أحد أشهر المساجد بمدينة الرمادي.

وقال مدير الوقف السني في الانبار، حامد صبار سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة اشخاص يستقلون سيارة استغلوا انشغال الناس بأداء الصلاة وقاموا بتصوير مقطع فيديوي ساخر في حديقة الجامع الكبير، وهربوا قبل انتهاء الصلاة".

وأضاف "ثم قاموا بنشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق واسع، وخاطبنا الجهات الامنية لمحاسبتهم".

وبين أن "التصرف هذا يعتبر تجاوزاً على الدين وعلى حرمة المساجد وسمعة أهالي المحافظة، ولا يمكن قبوله مطلقاً".

وأكد سعيد أن "الأجهزة الامنية من الفوج العاشر والأمن الوطني ومكافحة الإجرام، قامت بإلقاء القبض عليهم وايداعهم في السجن".

واشار الى ان "الممثل القانوني لمديريتنا، دون أقوالهم لغرض تقديم الشكوى، حتى يأخذ القانون مجراه وينالوا جزاءهم العادل، والوقوف بوجه مثل هذه التصرفات المسيئة لشباب ومجتمع الأنبار".

ولفت سعيد إلى أن "سور الجامع كحرمه، ولا يجوز التفوه بالألفاظ البذيئة والتصرفات المخلة بالآداب العامة، بالقرب منه".