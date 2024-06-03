في اتصال هاتفي مع محافظ ذي قار.. السوداني يتوعد المتسببين بتداعيات الاحد الدامي

شفق نيوز/ توعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، المتسببين بأحداث العنف التي رافقت تظاهرات أمام منشآت اقتصادية في محافظة ذي قار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، بحسب بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني على دعمه الكامل لإجراءات الحكومة المحلية وجهودها لفرض سلطة القانون ومحاسبة المقصرين والمتسببين بالتداعيات التي رافقت تظاهرات العقود النفطية يوم أمس الاحد.

وقال المحافظ، إنه "تم اطلاع رئيس مجلس الوزراء بجميع التفاصيل بشأن تداعيات يوم أمس الاحد والإجراءات التي تم اتخذها بهذا الشأن والمطالب التي حملتها التظاهرة للمتعاقدين في الدوائر النفطية".

واشار الى ان "رئيس مجلس الوزراء أكد دعمه لإجراءات الحكومة المحلية في تعزيز حالة الاستقرار والجهود التي بذلت في فرض سلطة القانون والعمل على متابعة حيثيات تداعيات التظاهرات الاخيرة ومحاسبة المقصرين فيها".

وامس الأحد، قال شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "متظاهرين غاضبين من معتصمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم للشركة قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات".

وأوضحوا ، أن "المحتجين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الشغب وأفراد حماية الشركة لغرض تفريق تظاهرتهم"