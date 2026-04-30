فيضان نهر ديالى يتلف 5 آلاف دونم ويهدد بساتين واسعة بالهلاك

شفق نيوز- ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى رعد مغامس التميمي، يوم الخميس، عن تضرر أكثر من 5 آلاف دونم من البساتين والمزارع بفعل فيضان نهر ديالى، محذراً من أن آلاف الدونمات الأخرى باتت مهددة بالهلاك.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن الإطلاقات المائية في نهر ديالى وبقية الجداول تبلغ 650 متراً مكعباً في الثانية، وتصل أحياناً إلى أكثر من 730 متراً مكعباً، نتيجة إطلاقات سد دربندخان.

وأضاف أن ارتفاع مناسيب النهر وفيضانه في بعض المناطق، ولا سيما منطقة الوقف الممتدة من وابي وصولاً إلى خرنابات والهويدر، يهدد البساتين ومزارع العنب والفواكه والحمضيات بالغرق والتلف.

وأشار إلى أن الفيضانات ألحقت أضراراً بأكثر من 5 آلاف دونم، خصوصاً الأراضي التي أُعيد إحياؤها بعد تضررها في فيضان عام 2019.

وأوضح التميمي أن مطالبات عدة وُجهت سابقاً إلى وزارة الموارد المائية والجهات المعنية لكري البحيرة ونهر ديالى من أجل استيعاب كميات أكبر من المياه، "لكن دون جدوى".

وأكد تقديم دراسة تتضمن تصريف المياه عبر مهرب باتجاه وادي النفط للاستفادة منها في إحياء آلاف الدونمات الزراعية المعتمدة على الأمطار في مناطق شرق ديالى، وصولاً إلى هور الشويجة، داعياً الجهات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المياه والبساتين والأراضي الزراعية.