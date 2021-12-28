فيضانات وسيول.. العراق مقبل على أمطار غزيرة

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية يوم الثلاثاء تساقط أمطار غزيرة في العراق خلال الأيام المقبلة ستؤدي لارتفاع مياه الأمطار في الشوارع وحدوث سيول في بعض المناطق.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "هذه الليلة، اجواء مدن البلاد تتلبد بغطاء سحابي يندفع من غرب البلاد ، بتاثير حالة جوية متوقع ان يطول تأثيرها لفترة تمتد لاسبوع.

وأضاف أنه "ما يميز هذه الحالة:

١. طول فترة التاثير .

٢. خلايا من السحب الركامية العملاقة، تنشط في بعض الاماكن تصحبها الغزارة في اماكن متعددة مما يولد طفح الشوارع وسيولا في المناطق الجبلية وكذلك المناطق الحدودية شرق البلاد.

٣. زخات امطار رعدية متفاوته بين مدينة واخرى.

٤. فرص الحالوب واردة في بعض الاماكن خلال الاسبوع المقبل وهي ذروة تاثير الحالة الجوية.

٥. تخبط نماذج الطقس في رسم مناطق الغزارة حاليا ، وستتوضح الصورة عند اقتراب المنخفض".

وتابع بالقول "اما طقس يوم غد الاربعاء سيكون مابين غائم الى غائم جزئي، مع تقلبات بالرياح السطحية التي تكون خفيفة الشدة وارتفاع درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "فرص هطول الامطار سيبدأ من فجر الاربعاء ويمتد نهارا في المدن التالية بشكل متفاوت: البصرة، ميسان، ذي قار، السماوة وبادية الجنوب، الديوانية، النجف، بابل، كربلاء، بغداد، واسط، جنوب الانبار، جنوب ديالى".

وأشار إلى استمرار فرص الامطار يوم الخميس في المدن اعلاه، مع غزارة احيانا تشمل مدينة البصرة و ذي قار.