فيضانات تركيا ترفع منسوب سد الموصل وتعيد تشغيل محطته الكهربائية

كشف مصدر في سد الموصل عن ارتفاع منسوب خزين السد، أفضى عن تشغيل المحطة الكهربائية بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "واردات مياه كبيرة وصلت الى سد الموصل قادمة من تركيا بسبب سيول الفيضانات والامطار"، مبينا أن الواردات قد تصل إلى 1400 متر مكعب في الثانية.

واضاف ان محطة توليد الطاقة الكهربائية بالسد بدأت اليوم بالعمل وتوليد الطاقة الكهربائية في محطة السد الرئيسية بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب انخفاض منسوب السد.

وتابع المصدر؛ أن التصريف حاليا 175 متر مكعب في الثانية وإن محطة السد الرئيسية 400kv بدأت بالعمل منذ التاسعة من صباح اليوم الجمعة بتجهيز الكهرباء الوطنية.

ولفت إلى أن منسوب الخزين في السد تجاوز المنسوب التشغيلي بعد ان كان دون المستوى التشغيلي لمحطات الكهرباء والبالغة دون الـ 300 متر عن مستوى سطح البحر.