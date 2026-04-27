آفيستا محمد يتسلم رسمياً منصب قائممقام كركوك

أدى آفيستا محمد، يوم الاثنين، اليمين القانونية أمام المحكمة، ليتولى رسمياً منصب قائممقام كركوك، بعد أيام من تصويت مجلس المحافظة على تعيينه خلال جلسة خاصة شهدت تدوير عدد من المناصب الإدارية العليا في المحافظة.

وقال مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن آفيستا محمد باشر مهامه رسمياً قائممقاماً لكركوك، عقب استكمال الإجراءات القانونية وأداء القسم أمام المحكمة المختصة، مبيناً أن تعيينه جاء في إطار اتفاق سياسي داخل مجلس المحافظة تضمن إعادة توزيع المناصب بين المكونات الرئيسة.

وأضاف أن مجلس محافظة كركوك صوّت على اختيار محمد خلال الجلسة ذاتها التي شهدت تدوير منصب المحافظ، في خطوة أسفرت عن انتقال منصب القائممقام من المكون التركماني إلى المكون الكوردي، ضمن ترتيبات سياسية جديدة لإدارة المحافظة.

وأشار المصدر، إلى أن هذا التغيير يُعد الأول من نوعه منذ سنوات في منصب قائممقام مركز كركوك، بعد مرحلة طويلة من التوازنات الإدارية التي أعقبت أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، المعروفة بـ"عمليات فرض القانون"، والتي شهدت انسحاب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من المحافظة، إلى جانب مغادرة القائممقام السابق كامل الصالحي، المنتمي إلى الحزب ذاته.

وأوضح أن فلاح يايجلي سيبقى مديراً لناحية يايجي، وهو المنصب الذي يشغله منذ تلك الأحداث، فيما يُنظر إلى تعيين آفيستا محمد بوصفه جزءاً من إعادة رسم خارطة الإدارة المحلية في كركوك وفق تفاهمات سياسية جديدة.

يذكر أن مجلس محافظة كركوك صوت، الخميس 16 نيسان/ أبريل الجاري، على محمد سمعان محافظا جديداً، طبقاً لاتفاق "تدوير المنصب" الذي جرى في "فندق الرشيد"، وذلك وسط مقاطعة من أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني.