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فيروس كورونا.. حالة وفاة واحدة في اربيل و2383 اصابة جديدة بعموم العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-10T13:09:43+0000
فيروس كورونا.. حالة وفاة واحدة في اربيل و2383 اصابة جديدة بعموم العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لوفيات وإصابات فيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

واظهر الموقف في جدول وزعته الوزارة لوسائل الإعلام، وورد الى وكالة شفق نيوز، أن عدد الإصابات قد بلغ 2383، وعدد حالات الشفاء  2393، فيما كانت هناك حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس في محافظة اربيل.  

ويبين الجدول أن عدد الذين تلقوا اللقاح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ  1293 شخصاً.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة تلقي اللقاح المتوفر في المراكز الصحية الحكومية، مشيرة إلى ان الاصابات تقع في غالبيتها للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

 

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