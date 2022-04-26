فيروس النزفية يضرب المثنى مجدداً

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة المثنى جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة بينها الاشتباه بحالة وفاة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "إدارة صحة المحافظة سجلت وفاة امرأة نتيجة الاشتباه باصابتها بمرض الحمى النزفية، فيما حجرت 3 أشخاص يعتقد اصابتهم بذات المرض بعد ظهور اعراض الفيروس عليهم".

وبين المصدر، أن "الجثة نقلت وسط إجراءات خاصة للطب العدلي، فيما ينتطر المحجورين الثلاثة نتائج الفحص الخاص بهم".

ومنذ أيام يهاجم فيروس الحمى النزفية (الذي يصيب الماشية والإنسان على حد سواء)، مناطق في محافظتي المثنى وذي قار، وحقق أرقاماً قياسية في أعداد الإصابات المسجلة لدى الأجهزة الطبية.