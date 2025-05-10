فيديو يوثق تعذيب سلحفاة يثير الغضب في كركوك ومطالبات باعتقال الفاعلين

شفق نيوز/ أثار مقطع فيديو "بشع" تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، حالة من الغضب والاستنكار في محافظة كركوك، ظهر فيه شخص يقوم بذبح سلحفاة بطريقة وحشية في ناحية آلتون كوبري شمال المحافظة.

ويُظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يربط السلحفاة من عنقها بحبل ويعلقها على جدار، ثم يقطع رأسها باستخدام أداة حادة تُعرف محلياً باسم "الگَتر"، بينما يوثق الحادثة بالصوت والصورة، في مشهد وصفه المتابعون بـ "البربري والمقزز".

وأشار ناشطون إلى أن السلحفاة من المحتمل أن تكون من نوع "سلحفاة الرفش"، وهي سلحفاة برية منتشرة في العراق، معروفة بطبعها الهادئ وعجزها عن الدفاع عن نفسها، ما زاد من حدة الغضب تجاه الطريقة الوحشية التي تم التعامل بها معها.

وقال الناشط المدني أيمن محسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الفيديو بشع بكل المقاييس، ومن ظهر فيه مجرم مارس تعذيباً ضد كائن حي بوحشية لا تمت للإنسانية بصلة"، مطالباً بـ "اعتقال الفاعل ومن صوّر الواقعة فوراً".

من جهته، اعتبر المواطن أحمد عبد الله، أن "من صوّر الفيديو شريك في الجريمة، ويجب اعتقاله إلى جانب مرتكب الفعل"، مضيفاً أن "هذه التصرفات مرفوضة في المجتمع العراقي، حتى لو كانت السلحفاة قد تم اصطيادها، فلا يحق لأي كان ذبحها بهذه الطريقة الوحشية".

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير القانوني سمير خالد، أن ما ورد في الفيديو يمثل "انتهاكاً صريحاً لحقوق الحيوان"، ويعد جريمة وفق المادة 477 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، التي تنص على معاقبة من يسيء معاملة الحيوانات أو يعرضها للتعذيب المتعمد.

ورغم عدم وجود قانون خاص لحماية الحيوانات في العراق، أشار خالد، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم الأخلاقية التي تعاقب عليها القوانين النافذة، إضافة إلى مخالفته الاتفاقيات البيئية الدولية التي صادق عليها العراق".

وطالب ناشطون بيئيون ومواطنون في كركوك الجهات الأمنية والقضائية بالتحرك الفوري لتحديد هوية مرتكبي الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعين إلى تعزيز التوعية المجتمعية بحقوق الحيوانات وأهمية الرفق بها.

يذكر أن وزارة البيئة العراقية كشفت، الشهر الماضي، عن توجهها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت قيامه بـ "ممارسات مؤسفة" تجاه الطيور والقطط.