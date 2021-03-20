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فيديو وصور.. أهالي الرفاعي يرفضون تغيير القائممقام ويطالبون بإعادته لمنصبه

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-20T14:14:33+0000
فيديو وصور.. أهالي الرفاعي يرفضون تغيير القائممقام ويطالبون بإعادته لمنصبه

شفق نيوز/ نظم العشرات من اهالي قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، يوم السبت، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لإعفاء القائممقام من منصبه وتعيين آخر بدلاً عنه من قبل المحافظ المؤقت عبد الغني الاسدي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان المتظاهرين نظموا مسيرة احتجاجية وصولاً إلى مبنى الإدارة المحلية، ليعلنوا رفضهم لقرار تعيين قائممقام جديد للقضاء بدلا من كاظم الفياض القائممقام المعفي من منصبه.

وبين أن المتظاهرين رفعوا شعارات متعددة أبرزها "نعم للنزيه.. سيد كاظم الفياض"، فيما رفعوا لافتات بالضد من القائممقام الجديد عمار الركابي "مرفوض من ابناء مدينة الرفاعي".

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