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فيديو وصور.. منشآت حكومية تهدد حياة ملايين العراقيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-13T13:52:55+0000
فيديو وصور.. منشآت حكومية تهدد حياة ملايين العراقيين

شفق نيوز/ رصدت وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، تلويثاً خطيراً لمياه نهر دجلة في العاصمة بغداد، حيث تقوم بعض المؤسسات الحكومية بضخ مخلفاتها ومياه الصرف الصحي مباشرة إلى النهر، ما يهدد حياة ملايين العراقيين في بغداد.

وبحسب ما وثقته شفق نيوز بالفيديو والصور، فإن بعض المنشآت الحكومية المطلة على نهر دجلة، ومنها مدينة الطب وسط بغداد، مدت أنابيب لتصريف مخلفاتها الطبية والكيمياوية والصناعية في النهر، إلى جانب النفايات والمياه الثقيلة لشبكات الصرف الصحي.

وتحولت جراء ذلك ضفاف نهر دجلة إلى مكب للنفايات التي تهدد صحة السكان والتنوع الإحيائي والبيئي.

ويؤكد خبراء بيئيون أن مجمع مدينة الطب يطرح في نهر دجلة "دماء، وعازلات بكتيرية، وفضلات بشرية".

وتقول وزارة البيئة العراقية إن خمس وزارات تلقي بمخلفاتها في النهر، وفي مقدمتها مدينة الطب.

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