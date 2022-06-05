فيديو وصور.. متظاهرون يقطعون طريق بعقوبة بغداد بسبب الكهرباء

شفق نيوز/ أقدم العشرات من الأهالي في ديالى، يوم الاحد، على قطع طريق رئيسية تربط المحافظة بالعاصمة بغداد احتجاجا على انعدام التيار الكهربائي وسوء عمل المولدات الأهلية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أهالي قرية منصورية الشط، ١٥ كم شمال غربي بعقوبة، تظاهروا اليوم وقطعوا طريق بعقوبة بغداد الحيوي احتجاجا على سوء التيار الكهربائي وقلة ساعات التشغيل للمولدات الأهلية.

وطالب المتظاهرون الجهات المعنية بالتدخل وإنصاف أهالي القرية بتجهيز التيار الكهربائي وإلزام اصحاب المولدات الأهلية بالتشغيل لإنقاذهم من الحر الشديد، مهددين باعتصام مفتوح في حال تجاهل مطالبهم.

وتشهد ديالى أزمة بالتيار الكهربائي ومشاكل بعمل المولدات الأهلية بسبب نقص الوقود وقلة إمدادات الكهرباء من المنظومة الوطنية.