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فيديو وصور.. عراقيون يرصدون الذئب الأسود الفتاك بعد نصف قرن على اختفائه

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-26T09:55:09+0000
فيديو وصور.. عراقيون يرصدون الذئب الأسود الفتاك بعد نصف قرن على اختفائه

شفق نيوز/ اكد سكرتير تجمع حماية البيئة والتنوع البايلوجي في محافظة المثنى، أحمد حمدان، يوم الجمعة، أن مواطنين بناحية بصية رصدوا ظهور الذئب الأسود في بادية المحافظة بعد عشرات السنين على آخر ظهور له.

وقال حمدان لوكالة شفق نيوز، إن "الذئب الأسود ظهر في منطقة الحجرة غرب بصية قبل يومين، وهو يعتبر من الذئاب الهجينة النادرة الوجود في المنطقة، حيث انه يتميز بالفرو الكثيف، وانه غاية في الفتك".

وأضاف، أن "تجمع حماية البيئة والتنوع البايلوجي في المثنى أوصى بعدم التعرض لهذا النوع من الذئاب او قتلها كونه يتميز بميزة الندرة في ارض الجزيرة العربية بأسرها"، مؤكدا أن "اخر ذئب اسود شوهد في بوادي العراق قبل ٤٥ سنة".

وبين حمدان، أن "البيئة الحقيقية والمثالية التي تتواجد فيها هكذا ذئاب هي اميركا الشمالية والقارة الاوروبية".

ورجح أن يكون عمر الذئب الذي تمت مشاهدته بين ثلاث او اربع سنين، مؤكداً انه "لم يشاهده احد في السنوات الماضية، وشاءت الصدفة ان يراه الناس هذه الأيام، لان الصحراء كبيرة، وفيها الكثير من الاودية والكهوف والكهاريز للاختفاء".

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