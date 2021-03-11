فيديو وصور.. صدامات وحرق إطارات في المثنى والنجف احتجاجاً على اغتيال "جاسب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتظاهر العشرات من الأشخاص في محافظتي المثنى والنجف احتجاجاً على اغتيال والد المحامي المختطف "علي جاسب حطاب".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صدامات اندلعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية في محافظة المثنى، بعد محاولة فض التظاهرة بالقوة من قبل العناصر الأمنية".

وأضاف أن "الصدامات أدت إلى سقوط عدد من الاصابات بصفوف المتظاهرين".

وفي النجف، أشار مصدر أمني إلى أن العشرات تظاهروا في المحافظة احتجاجا على اغتيال والد المحامي المختطف "علي جاسب حطاب" وللمطالبة بإقالة الحكومة المحلية.

ولفت إلى أن "المتظاهرين قاموا باغلاق عدد من الشوارع من خلال حرق اطارات العجلات".

وأقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، مساء أمس الأربعاء على قتل والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي)، بمنطقة المعارض، وأردوه قتيلا على الفور.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

و نأت حركة "أنصار الله الأوفياء" أحد الفصائل الشيعية المنضوية بالحشد الشعبي في بيان اليوم الخميس بنفسها عن اغتيال (جاسب حطاب الهليجي)، ونجله الناشط المحامي (علي الهليجي).