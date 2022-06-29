سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيديو.. وزارة عراقية تتهم محافظاً بتحريض المواطنين على التجاوز وتهديد موظفيها بالاعتقال

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-29T08:52:01+0000
فيديو.. وزارة عراقية تتهم محافظاً بتحريض المواطنين على التجاوز وتهديد موظفيها بالاعتقال

شفق نيوز/ أتهمت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاربعاء، محافظ بابل بتحريض المواطنين بالتجاوز على حصص المياه، مشيرة الى أنه يهدد موظفيها بالاعتقال.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "في سابقة خطيرة.. يحرض محافظ بابل علي وعد علاوي، المواطنين بالتجاوز على الحصص المائية وحرمان محافظتي الديوانية والسماوة من أيصال حصتهم المائية ويهدد بأعتقال موظفي وزارة الموارد المائية".

وأكدت الوزارة، أنها ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كون وزارة الموارد المائية هي الجهة القطاعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة ملف المياه في البلاد، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل بأعمالها كون ذلك يؤدي إلى خلل وأرباك في توزيعات المياه وحسب مانصت عليه المادة ٣ من قانون الري رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٧ (تتولى الوزارة أو الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية والأشراف عليها وتلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارة).

وعرضت الوزارة مقطع فيديو يظهر زيارة المحافظ الى احد الانهر، وتوجيهه بفتح احدى الممرات المائية وسط تجمهر المزارعين.

related

استقدام محافظ بابل لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظیفية

Date: 2022-02-13 09:13:36
استقدام محافظ بابل لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظیفية

النزاهة: صدور أمر قبضٍ بحق محافظ بابل السابق

Date: 2022-04-12 05:59:38
النزاهة: صدور أمر قبضٍ بحق محافظ بابل السابق

الكشف عن حقيقة انتشار الحشد الشعبي في المياه الإقليمية العراقية

Date: 2022-04-29 10:58:51
الكشف عن حقيقة انتشار الحشد الشعبي في المياه الإقليمية العراقية

منظمة العمل الدولية ترفع العراق من اللائحة السوداء للتمييز العملي

Date: 2021-11-04 10:04:58
منظمة العمل الدولية ترفع العراق من اللائحة السوداء للتمييز العملي

العراق يسجل رقما قياسيا جديدا بالوفيات واكثر من 1200 اصابة بكورونا

Date: 2020-06-14 17:14:04
العراق يسجل رقما قياسيا جديدا بالوفيات واكثر من 1200 اصابة بكورونا

صدور أمر قبض بحق محافظ بابل

Date: 2019-11-17 10:57:31
صدور أمر قبض بحق محافظ بابل

بغداد.. إطلاق نار على كوادر البلدية وإغلاق طريق حيوي (فيديو)

Date: 2022-01-18 16:25:35
بغداد.. إطلاق نار على كوادر البلدية وإغلاق طريق حيوي (فيديو)

كورونا العراق.. الإصابات تلامس 350 ألفا والوفيات تقترب من 9 آلاف

Date: 2020-09-27 15:05:54
كورونا العراق.. الإصابات تلامس 350 ألفا والوفيات تقترب من 9 آلاف