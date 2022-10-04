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(فيديو) "نجحت في المحاولة الثالثة".. مدير مدرسة بالناصرية يتهم موظفة لديه بحرق عجلته

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-04T11:00:22+0000
(فيديو) "نجحت في المحاولة الثالثة".. مدير مدرسة بالناصرية يتهم موظفة لديه بحرق عجلته

شفق نيوز/ اتهم مدير مدرسة ابتدائية في الناصرية، اليوم الثلاثاء، موظفة تعمل بصفة كاتبة بـ"احراق" عجلته نتيجة نقلها الى مدرسة أخرى، مبينا أن محاولتها هي الثالثة لحرق العجلة.

وقال ضياء صاحب مدير مدرسة ابي تمام الابتدائية في منطقة الاسكان، جنوبي مدينة الناصرية، لوكالة شفق نيوز؛ إن "إحدى الموظفات بصفة كاتب قامت بحرق عجلتي، نتيجة صدور كتاب من المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار بنقلها من مدرستي إلى إحدى المدارس المتوسطة، كون القانون لا يسمح بتواجد كاتبة مدرسة في المدارس الابتدائية".

وأضاف صاحب "قمت بتحريك شكوى قضائية ضد الموظفة، علما أن هناك محاولتين سابقتين فشلت فيهما الموظفة بإحراق عجلتي".

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