فيديو مؤلم.. إبادة جماعية في سنجار

شفق نيوز/ تواصل السلطات المحلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى حملة إبادة بحق الكلاب السائبة منذ ثلاثة أيام بداعي أنها تهدد حياة المواطنين وخاصة الأطفال.

وقال خوديدا جوقي مدير ناحية سنوني شمالي سنجار إن "حملة قتل الكلاب السائبة بدأت في مناطق سنجار بينها ناحية سنوني منذ ثلاثة أيام بتوجيه رسمي من دائرة بيطرة الموصل".

وأضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق البيطرية المختصة قتل حتى الآن ٢٥ كلبا عبر تسميمها"، لافتا إلى أن "الاعلام ضخم من عملية قتل الكلاب السائبة التي كانت تهدد حياة المواطنين وخاصة الاطفال".

وأشار خوديدا إلى أن "العدد المعلن من الكلاب المقتولة غير صحيح"، مبينا أن "دائرة بيطرة الموصل هي من تشرف على هذه الحملة".

في الأثناء، أبلغ شاهد عيان وكالة شفق نيوز بأن الفرق الطبية قتلت ألف كلب لغاية الآن عبر تسميمها.

من جانبه، ندد سليمان تمر مدير منظمة حقوق الحيوان في دهوك، بقتل الكلاب السائبة في مناطق سنجار، معتبرا بأن هذا العمل مناف للاعراف الانسانية والدينية.

وطالب تمر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، بوقف حملة قتل الكلاب السائبة واستخدام طرق صحيحة بتلقيحها لوقف تكاثرها، رغم ان القانون العراقي يسمح بقتل الكلاب السائبة في حال تهديها لحياة المواطنين.

وتداول ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم لكلب يعاني بشدة ويرتجف بعدما جرى تسميمه لقتله على قارعة الطريق.