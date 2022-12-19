فيديو.. مكافحة الشغب تعتدي على عقود مفوضية الانتخابات في بغداد

شفق نيوز / بينما جدد موظفو عقود مفوضية الانتخابات، احتجاجاتهم أمام وزارة المالية الاتحادية في العاصمة بغداد، وثقت كاميرات الهاتف المحمول مشاهد اعتداء قوات مكافحة الشغب عليهم.

وأظهرت مشاهد الفيديو، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، المتظاهرين وهم يجبرون على الانسحاب من أمام مبنى الوزارة، وسط حالة من الفوضى.

وقال متظاهرون، التقطت أصواتهم من تسجيلات الفيديو، إنهم تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل قوات مكافحة الشغب".

وتطالب هذه الشريحة من المتظاهرين، بالتعيين على الملاك الدائم، أسوة بغيرهم من موظفي العقود الذين جرى تسوية أمورهم مع وزارة المالية، فيما دعوا إلى ضرورة تضمين جلسة الحكومة ليوم غد، ملف تثبيتهم.