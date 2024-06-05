"فيديو مع امرأة" يقود ضابطا عراقيا إلى الحبس ثم التقاعد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، إحالة أحد ضباطها إلى التقاعد لمخالفته "آداب وقواعد السلوك الوظيفي".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ظهور أحد الضباط في مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو برفقة امرأة وهو يتحدث عن حصوله على قدم ممتاز (بواسطة) وتصرفات أخرى مخالفة لآداب السلوك الوظيفي، اجتمعت لجنة التعليمات رقم (1) لسنة 2012 في وزارة الداخلية الخاصة بحالات جواز إحالة رجل الشرطة الذي لا يتقيد بآداب المهنة وقواعد السلوك الوظيفي إلى التقاعد، وقررت إحالة هذا الضباط إلى التقاعد، وذلك لمخالفته الضوابط".

وأكدت اللجنة بحسب البيان أن "هذه التصرفات لا تنسجم مع العمل المهني الذي تقوم به وزارة الداخلية والدروس التي يتلقاها أبنائها في المؤسسات التدريبية والتعليمية".

وأكدت وزارة الداخلية أنها "لن تسمح بأية إساءة من أي ضابط او منتسب يحاول خرق السلوك او يتصرف بتصرفات غير قانونية، وتشدد على أن يكون جميع العاملين في مفاصلها قدوة في أي مكان وزمان لأنهم يمثلون هذه المؤسسة الأمنية العريقة وأنها ستتخذ أشد العقوبات بحق المخالفين".

وفي السياق، كشف مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن الوزارة قررت حبس الضابط لمدة شهر، قبل إحالته على التقاعد.

وكان الضابط قد ظهر في مقطع فيديو رفقة امرأة داخل مركبة وهو يقول إنه "تحصل على الترفيع بالأموال والواسطات".