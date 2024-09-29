فيديو.. مصرع طفل واصابة اثنين اخرين بحادث مروع بكركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الاثنين، ان طفلاً لقي مصرعه وأصيب اثنان من افراد اسرته بسقوط سيارتهم من اعلى مجسر المعارض وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سيارة نوع بيك اب حمل سقطت من اعلى مجسر المعارض وسط كركوك قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حيث السرعة الفائقة لسائق السيارة افقدته السيطرة ما قفز بها من اعلى الجسر ليسقط في الاسفل وتسبب عنها تدمير المركبة".

وأضاف المصدر أن "الحادثة اسفر عنها وفاة طفل بعمر خمس سنوات واصابة رجلين اثنين كانا ضمن السيارة وتم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة".