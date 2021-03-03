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فيديو .. مسؤول صحي عراقي يتحدث عن اعراض ظهرت عليه بعد تلقيه لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-03T08:05:19+0000
فيديو .. مسؤول صحي عراقي يتحدث عن اعراض ظهرت عليه بعد تلقيه لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد الدكتور جاسب الحجامي، يوم الأربعاء، عن شعوره ببعض التوعكات الصحية والآلام بعد حقنه بجرعة من لقاح كورونا.

وقال الحجامي في مقطع فيديو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "وردتني رسائل كثيرة من زملاء ومواطنين يسألون عن الوضع الصحي بعد أخذ اللقاح المضاد لكورونا"، مضيفا "شعرت بعدم ارتياح بعد أخذ اللقاح بساعتين وألم بسيط في الجسم، واستمر لساعتين ثم عادت صحتي لوضعها الطبيعي".

وأوضح "انا اليوم امارس عملي بشكل طبيعي ولا توجد أية مضاعفات للقاح وكل الذين تلقوا اللقاح من منتسبي دائرة صحة الكرخ يمارسون عملهم ولا توجد لديهم اي مضاعفات او مشاكل".

وأكد الحجامي بالقول "لا يوجد لدينا خيار آخر غير أخذ اللقاح".

وباشرت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس الثلاثاء رسميا حملات التطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

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