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فيديو.. مدرسون يطالبون تربية ديالى بإلغاء قراراً "مجحفاً" بحقهم

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-20T12:14:06+0000
فيديو.. مدرسون يطالبون تربية ديالى بإلغاء قراراً "مجحفاً" بحقهم

شفق نيوز/ طالب مدرسون في ديالى مديرية التربية، يوم الاثنين، بإلغاء قرار استقطاع مخصصات المهنية من المقبولين لنيل شهادة الماجستير، معتبرين القرار مخالفاً للقانون ومجحفاً بحق الكوادر التربوية.

وقال مراسل شفق نيوز، ان المدرسين نظموا وقفة احتجاجية امام بناية تربية ديالى لالغاء قرار استقطاع المخصصات المهنية لكونها ثابتة وغير قابلة للاستقطاع وفق قانون الدراسات العليا وان الاستقطاع يشمل مخصصات متغيرة.

وطالبوا مديرية تربية ديالى بإلغاء قرار الاستقطاعات الذي لم ينفذ في أي محافظة باستثناء ديالى رغم الكتب الرسمية والوثائق التي تؤكد عدم قانونية الاستقطاعات.

وناشد المدرسون رئاسة الوزراء بالتدخل والضغط على تربية ديالى لالغاء الاستقطاعات التي وصفوها بـ"المجحفة".

 

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