فيديو.. محتجو بابل يعلقون التظاهرات ودهس متعمد لمتظاهري الناصرية

شفق نيوز/ قرر المتظاهرون في محافظة بابل، يوم الثلاثاء، تعليق الاحتجاجات في عموم المحافظة إلى حين انتهاء مراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وقال المتظاهرون في بيان موحد ورد لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهري بابل وإيمانا منهم بأهمية الزيارة وتفويت الفرصة على من يحاول استغلال التظاهرات والقيام بعمليات إرهابية تستهدف الزوار، لذا فقد قرروا تأجيل التظاهرات السلمية المطالبة بإقالة محافظ بابل وكالة حسن منديل".

واضافوا أن "التظاهرات سيتم استئنافها يوم الخميس المقبل"، مطالبين بـ"التمسك بوقف التظاهرات المؤقت".

وفي محافظة ذي قار، قام العشرات من الخريجين بقطع جسريّ النصر والزيتون الحيويين، وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم وفرص عمل في شركة نفط ذي قار.

ووفقاً لمقطع فيديو حصلت عليه وكالة شفق نيوز، يظهر سيارة نقل متوسطة الحجم (كيا) باختراق صفوف المتظاهرين ودهس بعضهم بشكل متعمد والفرار من موقع الحادث.

وتشهد محافظات ذي قار وبابل والنجف والديوانية تظاهرات حاشدة منذ عدة أيام للمطالبة بإقالة الحكومات المحلية لتلك المحافظات وكذلك الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.