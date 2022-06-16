سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيديو .. محتجون يباشرون بإغلاق دوائر حكومية بذي قار بواسطة لحام أبوابها

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-16T07:31:09+0000
فيديو .. محتجون يباشرون بإغلاق دوائر حكومية بذي قار بواسطة لحام أبوابها

شفق نيوز/ شرع محتجون غاضبون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بإغلاق أبواب دوائر حكومية بواسطة لحام أبوابها لمنع الموظفين والعاملين فيها من مزاولة أعمالهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تظاهرات ذي قار خرجت عن سلميتها وبعض المحتجين باشروا بإغلاق الدوائر من خلال لحام أبوابها للمطالبة بتحقيق مطالب المتظاهرين السلميين.

وخرج العشرات من الكسبة وخريجي الكليات والمعاهد في ذي قار في وقت سابق من صباح اليوم في تظاهرة تطالب بفرص عمل وسط المحافظة.

وقال مراسلنا المتظاهرين قطعوا طرقا مهمة بالاطارات المشتعلة، فضلا عن جسري النصر والزيتون في مدينة الناصرية وسط المحافظة، فيما عطلت عدد من الدوائر الحكومية الدوام الرسمي بأمر المحافظ، تحسبا من وقوع صدامات والتوجه لإغلاقها من قبل المتظاهرين المحتجين.

related

محتجون غاضبون يغلقون دائرة حكومية في ذي قار

Date: 2022-05-18 10:47:31
محتجون غاضبون يغلقون دائرة حكومية في ذي قار

المئات يحتجون في تظاهرات متعددة المطالب جنوبي العراق .. صور

Date: 2022-06-12 06:23:14
المئات يحتجون في تظاهرات متعددة المطالب جنوبي العراق .. صور

محتجون ينهالون بالضرب على حماية مبنى حكومي جنوبي العراق

Date: 2022-05-25 07:24:33
محتجون ينهالون بالضرب على حماية مبنى حكومي جنوبي العراق

انطلاق تسع تظاهرات في بغداد وذي قار

Date: 2022-03-27 06:27:21
انطلاق تسع تظاهرات في بغداد وذي قار

ذي قار تستفيق على تظاهرات احتجاجية كبيرة.. صور

Date: 2022-05-08 07:27:48
ذي قار تستفيق على تظاهرات احتجاجية كبيرة.. صور

بعد مواجهات "شرسة" مع القوات الأمنية المحتجون يغلقون مبنى الحكومة المحلية بذي قار

Date: 2021-07-11 06:26:26
بعد مواجهات "شرسة" مع القوات الأمنية المحتجون يغلقون مبنى الحكومة المحلية بذي قار

أعمال عنف داخل مبنى حكومي على يد محتجين غاضبين في ذي قار

Date: 2022-02-01 12:34:37
أعمال عنف داخل مبنى حكومي على يد محتجين غاضبين في ذي قار

محتجون غاضبون يغلقون ثلاثة جسور رئيسية ومبنى شركة نفطية جنوبي العراق (تحديث)

Date: 2021-04-11 05:46:50
محتجون غاضبون يغلقون ثلاثة جسور رئيسية ومبنى شركة نفطية جنوبي العراق (تحديث)