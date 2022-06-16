فيديو .. محتجون يباشرون بإغلاق دوائر حكومية بذي قار بواسطة لحام أبوابها

شفق نيوز/ شرع محتجون غاضبون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بإغلاق أبواب دوائر حكومية بواسطة لحام أبوابها لمنع الموظفين والعاملين فيها من مزاولة أعمالهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تظاهرات ذي قار خرجت عن سلميتها وبعض المحتجين باشروا بإغلاق الدوائر من خلال لحام أبوابها للمطالبة بتحقيق مطالب المتظاهرين السلميين.

وخرج العشرات من الكسبة وخريجي الكليات والمعاهد في ذي قار في وقت سابق من صباح اليوم في تظاهرة تطالب بفرص عمل وسط المحافظة.

وقال مراسلنا المتظاهرين قطعوا طرقا مهمة بالاطارات المشتعلة، فضلا عن جسري النصر والزيتون في مدينة الناصرية وسط المحافظة، فيما عطلت عدد من الدوائر الحكومية الدوام الرسمي بأمر المحافظ، تحسبا من وقوع صدامات والتوجه لإغلاقها من قبل المتظاهرين المحتجين.