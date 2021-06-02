سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيديو.. "لعنة" تعيد ديالى الى العصور البدائية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-02T16:13:59+0000
فيديو.. "لعنة" تعيد ديالى الى العصور البدائية

شفق نيوز/ تسببت ازمة الجفاف وانعدام الايرادات المائية في ديالى الى لجوء المزارعين ومربي الحيوانات الى حفر آبار يدوية بطريقة بدائية لتأمين المياه وتفادي كوارث معيشية كبيرة.

واكدت المصادر الرسمية حفر عشرات الابار اليدوية في الكثير من مناطق ديالى أبرزها اطراف قضاء بلدروز وناحية كنعان شرقي المحافظة وعدة مناطق وقصبات تعاني الجفاف وانعدام المصادر المائية في موسم صيفي قاس بحسب المعطيات والدلائل الميدانية.

شفق نيوز"وثقت احدى عمليات حفر الآبار من قبل المزارعين في مناطق "الداينية" جنوبي قضاء بلدروز 35 كم شرق بعقوبة والتي تعد طريقة شاقة وطويلة بسبب ضعف الإمكانات المادية للاستعانة بآليات حديثة لحفر الابار او وجود عراقيل قانونية تمنعهم من حفر الآبار الارتوازية التي تخضع لصلاحيات وزارة الموارد المائية.

وبحسب المزارعين فإن الآبار اليدوية تعد ابار سطحية لا تتجاوز اعماقها 12-15 مترا وهي معرضة للجفاف بسبب تناقص وانخفاض مناسيب المياه الجوفية.

وطالبوا الجهات المعنية باسعافهم بآبار ارتوازية ذات نفع عام وبأعماق طويلة لضمان تأمين المياه خلال مواسم شح المياه او ما يسمى "الصيهود" أي انعدام وقلة الامطار .

وتعد ديالى المحافظة الاكثر تضررا من ازمة المياه في العراق بعد فقدانها لاكثر من 70% من ايراداتها الماء جراء نقص الامطار والسيول وقلة الايرادات المائية في بحيرة حمرين اكبر خزين للمياه في المحافظة.

related

في اليوم العالمي للمرأة.. نون النسوة تفقد هويتها في ديالى

Date: 2021-03-08 10:30:54
في اليوم العالمي للمرأة.. نون النسوة تفقد هويتها في ديالى

ديالى تؤشر اقبالاً ضعيفا على لقاحات كورونا وتحذر من مرحلة وبائية صعبة

Date: 2021-04-06 11:00:23
ديالى تؤشر اقبالاً ضعيفا على لقاحات كورونا وتحذر من مرحلة وبائية صعبة

تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة في ديالى

Date: 2020-06-17 21:25:44
تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة في ديالى

ديالى.. متنفذون ينهبون "شريان الحياة" وكارثة "عطش" تلوح في الأفق

Date: 2021-04-07 20:22:07
ديالى.. متنفذون ينهبون "شريان الحياة" وكارثة "عطش" تلوح في الأفق

ديالى تعانق أزمة لم تشهدها منذ عقدين بسبب شريان الحياة

Date: 2021-05-27 09:31:06
ديالى تعانق أزمة لم تشهدها منذ عقدين بسبب شريان الحياة

تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا في ديالى

Date: 2020-05-29 12:50:00
تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا في ديالى

حوادث وإصابات في ديالى جراء الضباب الكثيف

Date: 2020-12-17 08:49:59
حوادث وإصابات في ديالى جراء الضباب الكثيف

متظاهرون يقطعون طريق منفذ حدودي مع ايران

Date: 2019-11-03 09:00:06
متظاهرون يقطعون طريق منفذ حدودي مع ايران