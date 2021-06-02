فيديو.. "لعنة" تعيد ديالى الى العصور البدائية

شفق نيوز/ تسببت ازمة الجفاف وانعدام الايرادات المائية في ديالى الى لجوء المزارعين ومربي الحيوانات الى حفر آبار يدوية بطريقة بدائية لتأمين المياه وتفادي كوارث معيشية كبيرة.

واكدت المصادر الرسمية حفر عشرات الابار اليدوية في الكثير من مناطق ديالى أبرزها اطراف قضاء بلدروز وناحية كنعان شرقي المحافظة وعدة مناطق وقصبات تعاني الجفاف وانعدام المصادر المائية في موسم صيفي قاس بحسب المعطيات والدلائل الميدانية.

شفق نيوز"وثقت احدى عمليات حفر الآبار من قبل المزارعين في مناطق "الداينية" جنوبي قضاء بلدروز 35 كم شرق بعقوبة والتي تعد طريقة شاقة وطويلة بسبب ضعف الإمكانات المادية للاستعانة بآليات حديثة لحفر الابار او وجود عراقيل قانونية تمنعهم من حفر الآبار الارتوازية التي تخضع لصلاحيات وزارة الموارد المائية.

وبحسب المزارعين فإن الآبار اليدوية تعد ابار سطحية لا تتجاوز اعماقها 12-15 مترا وهي معرضة للجفاف بسبب تناقص وانخفاض مناسيب المياه الجوفية.

وطالبوا الجهات المعنية باسعافهم بآبار ارتوازية ذات نفع عام وبأعماق طويلة لضمان تأمين المياه خلال مواسم شح المياه او ما يسمى "الصيهود" أي انعدام وقلة الامطار .

وتعد ديالى المحافظة الاكثر تضررا من ازمة المياه في العراق بعد فقدانها لاكثر من 70% من ايراداتها الماء جراء نقص الامطار والسيول وقلة الايرادات المائية في بحيرة حمرين اكبر خزين للمياه في المحافظة.