فيديو "لا أخلاقي" يدفع شابا للانتحار جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتحار شاب عبر إغراق نفسه، بسبب ابتزازه بمقطع فيديو "لا أخلاقي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا دون العشرين من عمره، أقدم على الانتحار غرقا في احد أنهر قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة".

وأضاف أن "الشاب ترك رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيها (السلام عليكم.. راح انتحر بسبب مصطفى غني)"، مبينا أن "التحقيقات بينت أن الشاب جرى ابتزازه بفيديو صور له بوضع مخل".

وبين أن "القوات الامنية اعتقلت الشاب المذكور في الرسالة، وهو قيد التحقيق، فيما تلاحق شخصا اخر متهم أيضا في حادثة الابتزاز".