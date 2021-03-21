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فيديو.. قراصنة إيرانيون يختطفون سفينة عراقية ويطالبون مالكها بفدية

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-21T13:31:47+0000
فيديو.. قراصنة إيرانيون يختطفون سفينة عراقية ويطالبون مالكها بفدية

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة البصرة، كاظم فنجان، يوم الأحد، عن اختطاف سفينة عراقية من قبل قراصنة قرب السواحل الإيرانية ونهب محتوياتها، مشيراً إلى أن القراصنة طالبوا مالك السفينة بفدية مالية لإعادتها إليه.

وقال فنجان، وزير النقل الأسبق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تلقى مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية (T-4) التابعة للقطاع الخاص، وطالب المالك في مناشدته بتخليص سفينته من قبضة القراصنة الذين اقتادوها الى مكان مجهول.

ونقل فنجان عن مالك السفينة قوله، إن سفينته "جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر، وأن طاقم السفينة (سوهان) اقدموا على سرقة وقود سفينته ونهب محتوياتها وأجهزتها ومعداتها، وطالبوه في تسجيل صوتي بدفع فدية مقدارها 80 ألف دولار".

وأشار النائب عن البصرة، أنه سوف يرسل نداء عاجلاً لطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC ومقره في البحرين، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار.

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