فيديو .. عناصر من مكافحة الإرهاب تعتدي على أُسرة مسؤولة بسد الموصل

شفق نيوز/ قامت عناصر من جهاز مكافحة الارهاب المشرفة على حماية سد الموصل، بالاعتداء بالضرب والسب على أُسرة مسؤولة محطة الاسالة في السد عندما هاجموا منزلها بسبب انقطاع المياه.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة قيام عناصر الجهاز وهم يرتدون الزي العسكري بمهاجمة منزل مسؤولة محطة الإسالة والاعتداء على أفراد أُسرتها بالسب والشتم وضرب زوجها المتقاعد بسبب انقطاع مياه الاسالة عن الوحدة العسكرية لعناصر الجهاز.

ويشرف فوج من مكافحة الإرهاب على ملف أمن سد الموصل كونه من المواقع والمشاريع الستراتيجية في العراق منذ تحريره من قبضة تنظيم داعش الذي سيطر عليه لأيام فقط قبل أن تنسحب منه قوات البيشمركة آنذاك في العام 2014 .

وقالت مسؤولة محطة الاسالة في سد الموصل نسرين الياس لوكالة شفق نيوز، ان خللا فنياً حدث بالمحطة اجبرنا على قطع مياه الاسالة عن احياء السد وفق قطع مبرمج على جميع الأحياء في السد.

وأضافت أن وحدة عناصر جهاز مكافحة الارهاب شُملت بالقطع لخمس ساعات بشكل متفاوت، مستدركة القول "الا انني فوجئت بمهاجمة منزلي في وقت متأخر من ليلة الخميس من قبل اربعة عناصر بالزي العسكري وقاموا بسبي وشتمي وافراد أُسرتي، ومن ثم قاموا بضرب زوجي وهو مهندس متقاعد".

وتابعت الياس وهي مهندس اقدم في السد أن "عناصر الجهاز هاجموا قبلها المحطة ايضا وتجاوزا على العاملين فيها بعبارات لفظية قبل أن يهاجموا أُسرتي".

هذا ولم يتسنَ لوكالة شفق نيوز، التواصل مع المسؤولين على قوات جهاز مكافحة الإرهاب المشرفة على حماية سد الموصل.