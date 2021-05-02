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فيديو .. عشرات الإيزيديين يحتشدون أمام مركز للشرطة بسنجار ومصدر يكشف السبب

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-02T09:42:10+0000
فيديو .. عشرات الإيزيديين يحتشدون أمام مركز للشرطة بسنجار ومصدر يكشف السبب

شفق نيوز/ نفى مصدر أمني، يوم الأحد، فتح باب التطوع على الشرطة المحلية في قضاء سنجار.

وأظهر مقطع فيديو عشرات الشباب الايزيديين يتجمعون بالقرب من معسكر سنجار على خلفية انتشار أنباء حول وجود لجنة لفتح باب التطوع على الشرطة المحلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هنالك خطة لفتح باب التطوع لعدد كبير من الايزيديين من ابناء سنجار وذلك لمنع البككه من استدراج المزيد منهم الى صفوفها".

وبحسب المصدر فإن"الخطة هي لأجل توفير قوة من ابناء القضاء لمسك الارض بالاضافة الى انهم سيحصلون على مصدر رزق يجعلهم يبتعدون عن ماتقدمه الـ pkk  لهم من رواتب للانضمام او البقاء في صفوفها".

هذا ولم يبين المصدر فيما اذا كان التطوع لابناء سنجار من الايزيديين فقط ام سيكون هنالك للعرب مساحة ايضاً".

وأعرب المصدر عن تخوفه من ان يكون باب التطوع للايزيديين فقط، معللا بأن "هذا سيعقد الامور اكثر ويهمش فئة على حساب اخرى، خصوصاً ان هنالك الكثير من الشباب ماتزال افكار الانتقام والشرخ المجتمعي في عقولهم بسبب ما تعرضوا له هم وعوائلهم من الارهاب في اكبر نكبة تعرضوا لها بعد احتلال سنجار".

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