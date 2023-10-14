فيديو .. عراقي في أمريكا يفسد حفل زفاف ابنته بإطلاق نار لعدم رضاه على زواجها

شفق نيوز/ أقدم رجل عراقي، ليل الجمعة على السبت، بإطلاق النار داخل قاعة للأعراس في ولاية ميشيغان الأمريكية خلال حفل زفاف أبنته تعبيرا عن عدم رضاه على زواجها من شخص يحمل الجنسية اللبنانية.

وقال مجموعة من المدونين من الجالية العراقية في ولاية ميشيغان على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن والد الفتاة أطلق عيارات نارية في الهواء داخل قاعة للأعراس في منطقة "ديربورن" أثناء حفل زفاف أبنته تعبيرا عن غضبه ورفضه للزواج.

وأضافوا أن هذه الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية في صفوف المدعوين.

وأظهر تسجيل فيديو بثته صفحة الجالية العراقية في ولاية ميشيغان فجر اليوم السبت، حدوث حالة من الهلع والفوضى العارمة بين صفوف المدعوين الذين معظمهم من النساء والأطفال ليقوموا بمغادرة القاعة على الفور بعد إطلاق النار.

شاهد الفيديو ادناه: