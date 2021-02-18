فيديو+صور.. الدفاع المدني يتعامل مع حادث تسرب الكلور في بغداد

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني، الخميس، بأن فرقه تتعامل مع حادث تسرب كبير لغاز الكلور في محيط محطة تصفية الماء ضمن منطقة الدورة تقاطع المصافي ببغداد.

وأضاف الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن فرقها "أخلت المواطنين القاطنين قرب موقع الحادث، ونقلت المصابين الى المستشفيات القريبة بالتزامن مع عمليات معالجة التسرب الغازي".

ولم يكشف البيان عدد المصابين، واكتفى بالقول، إنه تم "إنهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية".

وقبل ساعات قليلة، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "كمية كبيرة من غاز الكلور تسربت في محطة تصفية الماء ضمن منطقة الدورة تقاطع المصافي قرب شركة المراعي".

وأضاف أن شخصين أصيبا باختناق على الأقل، مشيرا إلى "فرق الدفاع المدني تعمل حاليا على إخلاء السكان من المنطقة المحيطة بمكان التسرب ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة بالتزامن مع عمليات معالجة التسرب الغازي".

يشار إلى غاز الكلور يتسبب بالاختناق وقد يؤدي إلى الوفاة في غضون ثلاث دقائق إذا كانت الكميات المتسربة كبيرة.