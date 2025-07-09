فيديو صادم.. ضرب سائق شاحنة في أم قصر.. والموانئ تتحرك

شفق نيوز – البصرة

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة اعتداء أحد الموظفين على سائق شاحنة عند بوابة ميناء أم قصر في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، ردود فعل غاضبة واستياءً واسعاً، بعدما وثّق الحادثة سائق شاحنة آخر بشكل سري.

وقال مصدر في الشركة العامة لموانئ العراق لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتداء وقع من قبل موظف يعمل في مدونة الميناء، أثناء تواجد السائق في محيط بوابة الميناء"، مشيراً إلى أن "إدارة الموانئ قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الموظف".

من جانبه، أصدر المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، قراراً بإيقاف الموظف المعتدي عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات الحادث، بالإضافة إلى تقديم اعتذار رسمي إلى السائق المتضرر.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشركة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الشركة على حماية حقوق العاملين والمراجعين والمواطنين، ورفضها التام لأي سلوك يتعارض مع القيم المهنية والأخلاقية التي تحكم عملها".

وأكدت الشركة أن التحقيقات ستُستكمل بأسرع وقت ممكن، مشددة على سعيها لترسيخ مبادئ العدالة والانضباط والاحترام المتبادل، بما يليق بسمعة المؤسسة ومكانتها الوطنية.