فيديو .. أشهر متظاهري ذي قار يعتزل الاحتجاجات: تعرضت للتهديد بالقتل

شفق نيوز/ أعلن أحد أشهر المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي العراق ( احسان ابو كوثر)، يوم السبت، اعتزاله الاحتجاجات التي انطلقت منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 بسبب تعرضه للتهديد بالقتل والتصفية الجسدية.

ابو كوثر وقبل منشور الاعتزال وجه رسالة لجمهوره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) قال فيها: تم تهديدي علناً بالقتل والتصفية من قبل مرافق سعد حربية (قائد شرطة ذي قار وعمليات سومر) والتجاوز على عشيرتي بالسب والشتم.

وأضاف مخاطبا الجمهور "أخوتي أي مكروه يقع عليّ فإن قاتلي معروف".

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب من العام 2020، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وانطلقت في شهر تشرين من العام 2019 احتجاجات مناهضة لنظام الحكم الحالي بالعراق والتي خفت بريقها بعد مدة من استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

يشار إلى أن التظاهرات طالبت أيضا بتنحي الأحزاب الرئيسية التي تسلمت زمام الأمور بعد سقوط نظام صدام حسين بسبب تردي الواقع الخدمي والمعيشي وتفشي البطالة في المجتمع واستشراء الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.