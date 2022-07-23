فيديو .. سائقو شاحنات يعتصمون احتجاجا على قلّة الوقود بمحافظة عراقية غنية بالنفط

شفق نيوز/ يعاني سائقو الشاحنات في محافظة البصرة الغنية بالنفط، من قلّة حصة وقود الكاز المخصصة لهم، ما اضطرهم إلى الخروج بتظاهرات وتنظيم اعتصام مفتوح دون الاستجابة لمطالبهم لغاية الآن.

وقال أحد المتظاهرين المعتصمين من أصحاب الشاحنات يُدعى، محمد زيبك، لوكالة شفق نيوز، إن "حصة الكاز لا تكفي، فكل 4 أيام يعطوننا 300 لتر فقط لكل شاحنة، في المقابل فان الشاحنة تصرف في اليوم الواحد 250 لتراً، ومن يعمل على طريق العمارة في نقل الطابوق وغيره، فهذا يلزمه 450 لتراً في اليوم".

وأضاف، "أما بخصوص الاليات الانشائية، فهذه ليست لديها حصة أصلا، ومن يريد الشمول بالحصة يتم اعطاؤه بعد معاملة مضنية ألف لتر فقط، لكن هذه الكمية لشهر كامل، والآلية تصرف 250 لتراً من الوقود يوميا، أي الكمية تكفي لمدة أربعة أيام فقط من شهر كامل".

وتابع المتظاهر، بالقول إنه "وفي حال اراد صاحب شاحنة التزود بالوقود قبل الموعد فإنه يتم اعتقاله من قبل عناصر الأمن الوطني بتهمة تهريب المشتقات النفطية، فقضيتنا متأزمة، ولهذا خرجنا بتظاهرات، ونحن معتصمون منذ أكثر من 25 يوما في منطقة الشعيبة أمام مصفاة طاقة البصرة".

أما المتظاهر حجي شهاب (ابو أحمد)، والذي يملك شاحنة تفريغ (قلّاب)، فأوضح لشفق نيوز، أنه "بحسب ضوابط الشركة الكورية فحصة الشاحنة من الوقود 450-500 لتر، أما الآن فالتجهيز كل 4 أيام بـ300 لتر، والشاحنة تحتاج يوميا إلى 450 لترا، فهناك تقصير واضح من وزارة النفط، ونطالب بتوفير حصة يومية تتراوح ما بين 250- 300 لتر في اليوم".