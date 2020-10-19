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فيديو.. ذوو مصاب يحطمون أجهزة ومحتويات مركز صحي بديالى

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-19T12:22:29+0000
فيديو.. ذوو مصاب يحطمون أجهزة ومحتويات مركز صحي بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى يوم الاثنين بقيام ذوي احد المصابين جراء حادث مروري بتحطيم محتويات واجهزة طبية في احد المراكز الصحية في ناحية بني سعد الواقعة على بعد 18 كم جنوب غرب بعقوبة. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "ذووي شاب مصاب خلال حادث مروري حطموا محتويات وأجهزة المركز الصحي في قرية خلوف جنوب غربي بني سعد، جراء عدم وجود طبيب خفر في المركز".

وأضاف أن الشاب أصيب بجروح بليغة في منطقة الرأس خلال اصطدام دراجة هوائية كانوا يقودها مع سيارة، مشيرا إلى أن "وضعه الصحي حرج جدا".

وأشار إلى أن المركز الصحي اكتفى بتقديم إسعافات أولية بسيطة للمصاب نتيجة عدم وجود طبيب، وهو ما أثار غضب ذويه.

 وقال المصدر إن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في حادث تحطيم محتويات المركز الصحي.


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