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فيديو.. حالات اختناق وغاز مسيل على جسر الجمهورية في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-01T07:19:41+0000
فيديو.. حالات اختناق وغاز مسيل على جسر الجمهورية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتسجيل عدد من حالات الاختناق نتيجة رمي القوات الامنية القنابل المسيلة للدموع على جسر الجمهورية في بغداد. 

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه تم تسجيل 10 حالات اختناق على الأقل نتيجة القنابل المسيلة للدموع، فضلاً عن وجود إصابات بين أفراد الآمن نتيجة رمي المتظاهرين الحجارة.   

وتمكن متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، في وقت سابق، من ازالة البوابة الحديدية التي وضعتها قيادة عمليات بغداد، في بداية جسر الجمهورية كحاجز أول يمنعهم من التقدم نحو المنطقة الخضراء .

وأخبر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المتظاهرين رموا بالأعمدة الحديدية للبوابة الى مياه نهر دجلة، موضحاً أنهم وبعد هذه الخطوة، قد تجاوزوا خط الصد الأول للجسر الجمهورية، ويستعدون لتجاوز بقية الخطوط باتجاه المنطقة الخضراء.

وانسحبت قوات حفظ القانون انسحبت من الحاجز الأول على جسر الجمهورية، وتوجهت الى نصف الجسر مع بقاء وجود المتظاهرين عند صبات الحاجز المذكور.

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