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فيديو.. تظاهرة حاشدة في مدينة الصدر احتجاجاً على تردي الخدمات

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-16T19:10:03+0000
فيديو.. تظاهرة حاشدة في مدينة الصدر احتجاجاً على تردي الخدمات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم السبت، بانطلاق تظاهرة حاشدة في مدينة الصدر شرقي العاصمة، احتجاجاً على تردي الخدمات، فيما انتشرت القوات الأمنية تحسباً لأي طارئ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات حفظ القانون (قوات مكافحة الشغب)، انتشرت بشكل مكثف في قطاع ٧ بمدينة الصدر شرقي بغداد، على خلفية دعوات للخروج بتظاهرة ضد الفساد".

وبحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعتها وكالة شفق نيوز، فإن عدداً من أهالي مدينة الصدر دعوا إلى الخروج بتظاهرة مساء اليوم بعد الإفطار، احتجاجاً على تردي الخدمات الأساسية في مدينة الصدر، ومطالبة الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإيجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية.

فيما رأى آخرون أن المدينة "لم تعد صالحة للسكن والمعيشة، جراء انعدام الخدمات بشكل يهدد البيئة وصحة الأهالي".

وتعاني مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد من تدري الخدمات منذ تسعينيات القرن الماضي في عهد النظام السابق، واستمرت المعاناة نفسها بعد العام 2003 وتغيير النظام، وعلى الرغم من الأموال الضخمة التي تم رصدها للمدينة على مدار السنوات الماضية إلا أن واقعها الخدمي لم يشهد أي تحسن ملموس، وبالأخص في قطاع الصرف الصحي ورفع النفايات.

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