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فيديو .. انفجار كاد يتسبب بكارثة بإحدى أكبر محطات الوقود في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-07T13:30:53+0000
فيديو .. انفجار كاد يتسبب بكارثة بإحدى أكبر محطات الوقود في العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بوقوع انفجار داخل محطة تعبئة وقود في محافظة نينوى شمالي العراق جراء خلل فني كاد يتسبب بكارثة لولا تدارك الموقف من قبل فرق الدفاع المدني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن خللاً فنياً ناجماً عن انفجار بمضخة أدى إلى تسرب مادة البنزين من احدى نقاط التوزيع في أكبر محطة لتوزيع الوقود داخل نينوى (محطة وقود المجموعة الثقافية) لكن الكوادر تداركت الموقف قبل اندلاع الحريق، مبينا أن المحطة خرجت عن الخدمة وفرق الصيانة تعمل على إعادة العمل في النقاط التي حدثت فيها المشاكل.

ووفقا للمصدر فان كارثة احتراق إحدى اكبر محطات توزيع الوقود في العراق واحتراق عشرات العجلات كادت تقع لولا وجود وسائل السلامة وعجلة للدفاع المدني وقناني الإطفاء، مشيرا إلى أن المحطة تحتوي على قرابة 40 مضخة.

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