فيديو .. اندلاع حريق بفندق الشيراتون في البصرة

شفق نيوز/ اندلع حريق، اليوم السبت، بفندق الشيراتون بمدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وتداول مدونون من على منصات التواصل الاجتماعي، تسجيلاً فيديوياً يظهر نشوب حريق في الطابق الأعلى من الفندق.

من جهتها أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان، أنها أخمدت حريقا اندلع بمظلة خشبية بطول متر في بلكونة غرفه في الطابق الثالث داخل فندق شيراتون البصرة دون تسجيل إصابات بشرية.

يأتي هذا في وقت وقع حادث مماثل في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في وقت سابق من صباح اليوم إذ نشب حريق في مطعم "توبك أورغانيك" بفندق "كرستال".