فيديو..الأهوار العالمية "منكوبة" على طبق مالح

شفق نيوز/ تبرز مخاوف جدية من جفاف يضرب الأهوار المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي.

عدة أسباب تعزز ذلك، منها قلة الواردات المائية القادمة من دجلة والفرات بفعل سدود دول الجوار، وقلة تساقط الأمطار.

سكان الأهوار يشكون إهمال الجهات الحكومية لأخذ حلول عملية، هذا الأمر يهدد وجود الاهوار على لائحة التراث العالمي.

اليوم، نسبة الملوحة أرتفعت في الأهوار إلى حوالي 11 ألف جزء بالمليون، وهي مستويات قاتلة لحيوان الجاموس بالدرجة الأولى، كما أن مستوى ارتفاع المياه في الأهوار حاليا يبلغ 137 سم بعدما كان قبل أشهر 180 سم، وانخفض الـ15 يوماً الماضية بنسبة 14 سم.