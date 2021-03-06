فيديو.. الأسدي يهدي بابا الفاتيكان "مشحوفا ومضيفا" قبيل مغادرته ذي قار

شفق نيوز/ أهدى محافظ ذي قار المؤقت، عبد الغني الأسدي، يوم السبت، لبابا الفاتيكان فرنسيس، مقتنيات تمثل جزءاً من ثقافة وتاريخ المحافظة وجنوب العراق عموماً، عقب انتهاء زيارة البابا لمدينة أور الأثرية حيث بيت النبي إبراهيم.

وبحسب فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، يصور مراسم توديع بابا الفاتيكان في مطار الناصرية الدولي، بعد زيارته لمدينة أور التاريخية وإقامة صلاة موحدة، وعقد اجتماع بين الأديان، حيث قام الأسدي بإهداء "مشحوف" وهو زورق يستخدم في الأهوار العراقية منذ عصر السومريين قبل آلاف السنين، بالإضافة إلى مجسم لمضيف مصنوع من القصب، وهو الآخر يعود تاريخه إلى آلاف السنين، إلى جانب كتاب عن حضارة الأهوار العراقية.

ووصل بابا الفاتيكان فرنسيس، صباح اليوم السبت إلى مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبي العراق في ثالث محطة له من زيارته التاريخية للعراق.

وعقد البابا اجتماعا بين الأديان في سهل أور بعد وصوله اليها، وألقى الحبر الأعظم كلمة وأدى صلاة موحدة سميت بصلاة أبناء إبراهيم في مسقط رأس النبي في المدينة الأثرية.

وزار البابا مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.

والتقى خلال زيارة المدينة التي تُعد عاصمة التشيع في العالم المرجع الديني علي السيستاني.

وبدأ الحبر الأعظم أمس الجمعة زيارته التاريخية للعراق من العاصمة بغداد واستهلها بلقاء كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم أحمد صالح.

والقى البابا كلمة خلال لقائه الأساقفة والكهنة والمدينيين والأشخاص المكرسين والخطباء والمدرسين في كاتدرائية "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد.

وسيزور البابا أيضا مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ويلتقي في كبار المسؤولين من بينهم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ومن ثم سيزور أربع مدن ذات غالبية مسيحية في محافظة نينوى.