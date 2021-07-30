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فيديو .. الصحة تنتقد المجاميع السياحية المتجهة لكوردستان وتحذر من نفاد الأوكسجين بالمستشفيات

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-30T12:18:37+0000
فيديو .. الصحة تنتقد المجاميع السياحية المتجهة لكوردستان وتحذر من نفاد الأوكسجين بالمستشفيات

شفق نيوز/ انتقد المكلف بإدارة وزارة الصحة هاني العقابي يوم الجمعة عدم مراعاة الشركات السياحية الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية في عملية نقل المجاميع السياحية براً من مناطق وسط وجنوب العراق إلى إقليم كوردستان، محذراً في الوقت ذاته نفاد الأوكسجين في ظل ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفيات.

وحث العقابي في تسجيل فيديوي أثناء زيارته لمستشفى متخصصة بالعلاج من فيروس كورونا السكان على التطعيم باللقاح المضاد للوباء، قائلا: انه متوفر في جميع أنحاء العراق، ومن أحسن المناشئ.

وأعرب عن استيائه من امتلاء المسابح، وتوجه حافلات الشركات السياحية بكثرة من مناطق الوسط والجنوب إلى إقليم كوردستان من دون الالتزام بالتعليمات الصحية داخل تلك الحافلات التي تقل السياح، قائلا إن "الوضع في الإقليم جدا خطير".

وتابع ان المستشفيات باتت غير قادرة على استيعاب المرضى، مردفا بالقول "لدينا 4000 مريض يتلقون الدعم من أجهزة الأوكسجين".

وتساءل العقابي بالقول "اي دولة لها القدرة على تقديم الاوكسجين لهذا العدد من المرضى مهما كانت امكانياتها"، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراء الصحية.

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