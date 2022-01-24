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فيديو صادم.. سيارة للدفاع تنقل جثمان جندي لذويه وتستوفي بدل الوقود

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-24T09:27:48+0000
فيديو صادم.. سيارة للدفاع تنقل جثمان جندي لذويه وتستوفي بدل الوقود

شفق نيوز/  طالب منتسبون بوزارة الدفاع العراقية أهالي احد "الجنود الشهداء" الذين قضوا في محافظة ديالى مؤخراً بدفع مبالغ تكاليف نقل جثمان الشهيد ( ثمن البنزين)، وفق مقطع فيديو ورد إلى وكالة شفق نيوز .  

ويظهر في مقطع الفيديو، عائلة "الجندي الشهيد ج م. عبد الله داوود سلمان" احد الجنود الذين قتلوا بهجوم "ارهابي" في منطقة العظيم بديالى، وهي تروي تفاصيل مطالبة احد منتسبي وزارة الدفاع، بمبلغ مالي لتكلفة البنزين لمرتين متتاليتين، جراء نقله بمركبة عسكرية حكومية تعود الى الوزارة.

ويشير ذوو "الجندي الشهيد" إلى أن المنتسب لوزارة الدفاع طالب أيضاً للمرة الثالثة بمبلغ تكلفة العودة "ثمن البنزين" بوجود قائد العمليات.

وناشد ذوو "الجندي الشهيد"، رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله، بالتدخل في هذا الموضوع .

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