الداخلية العراقية "مستاءة" من الاستخفاف بضابطات الشرطة وتتوعد قناة محلية بالمقاضاة

شفق نيوز/ أعربت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن استيائها الشديد مما وصفته بـ"الانحطاط الأخلاقي" صادر عن مسلسل تلفزيوني بثته قناة عراقية في إساءة لضابطات وضباط الشرطة، وفيما أكدت تثمينها لعمل المرأة في مفاصل الوزارة، توعدت بمقاضاة القناة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في اطار متابعات وزارة الداخلية للمواد الإعلامية المتعلقة بعملها، رصدت الأجهزة المعنية مقطعاً تمثيلياً من مسلسل يعرض من خلال شاشة قناة (UTV) الفضائية وتم تداوله أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المؤدين بمظاهر ضباط شرطة يعمدون خلال الحوار بينهم الاساءة الى المنظومة الاخلاقية للمؤسسة الامنية".

وأضافت أن المتحاورين "ينتقصون من عمل المرأة في وزارة الداخلية من خلال حديث أحدهم البعيد عن مبادئ وزارة الداخلية ووصفه لضابطة شرطة بوصف يعبر عن مدى الانحطاط في الأخلاق الذي تضمنه الحوار للعمل انف الذكر".

وأشارت إلى أن "وزارة الداخلية ومن خلال توجيهات وزيرها ومسؤوليها كافة، تؤكد على اعلاء وتثمين دور المرأة العاملة في الوزارة والذي لا يقل اهمية عن عمل أخيها الرجل وتكن لها كل احترام وتقدير وثناء".

وأكدت الوزارة أن "الداخلية وفي الوقت الذي تدعو فيه جميع منتسبيها رجالاً ونساء ضباطا ومراتب وموظفين وعاملين الى عدم الالتفات الى هذه الاساءات ومواصلة مشوار العطاء والايثار في سبيل امن واستقرار العراق وخدمة ابناء شعبه، فإنها في ذات الوقت تحتفظ بحقها القانوني ضد كل من يتطاول على منتسبيها ويصور للآخرين تصورات كاذبة لا تمت للواقع بصلة وسيكون القانون هو الفيصل".

ووجهت الوزارة ندائها الى "صانعي المحتوى الإعلامي بضرورة الابتعاد عن الاسفاف والانحطاط الاخلاقي الذي يطال تأثيره المنظومة الاخلاقية في مجتمعنا المبني على المبادئ والقيم العليا والمثل الاصيلة، ودعوتنا مستمرة للأجهزة الرقابية المعنية بوضع ضوابط صارمة وتفعيل مواد القانون العقابية كي لا يتشجع كل من لا يرى رادعاً على الإيغال بالإساءة لمؤسسات الدولة المختلفة وقيم وثوابت مجتمعنا العراقي".

وبدأت قناة UTV الفضائية في شهر رمضان الجاري ببث مسلسل تلفزيوني بعنوان "وطن" وتضمنت الحلقة السابعة من المسلسل التي عُرضت مساء يوم أمس الجمعة مشهداً يُظهر حواراً بين أحد أبطال المسلسل "المقدم حازم" وقائده المباشر الذي يطلب منه أن يضم إلى فريقه التحقيقي ضابطة برتبة نقيب، فما كان من "المقدم حازم" إلا أن يرفض الطلب، وكان رد "المقدم حازم" فيه شيء من الاستخفاف بعمل ومهمات ضابطات الشرطة.

واستمراراً للمشهد يظهر "المقدم حازم" مع ضابط آخر برتبة ملازم الأول حيث يتغزل الأخير بالضابطة الجديدة وجمالها.