فيديو.. الامطار تتسبب بحريق في صالة مطار النجف

شفق نيوز/ تسببت الأمطار الغزيرة، يوم السبت، باندلاع حريق في مطار النجف نتيجة تماس كهربائي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن حريقا اندلع في مطار النجف، نتيجة تماس كهربائي تسببت به الأمطار المتساقطة على المدينة.

وأضاف المصدر؛ أن وحدة إطفاء تابعة للمطار توجهت لإخماد الحريق، دون أن يتضح حجم الخسائر التي تسبب بها الحريق أو ما إذا سيؤثر على حركة الطيران، مشيرا إلى أن الحريق تسبب بهلع لدى المسافرين المتواجدين في صالة المطار.

وفي الأثناء؛ نفت إدارة مطار النجف، حدوث حريق في منشآت المطار.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة حول نشوب حريق في مطار النجف ألاشرف الدولي".

وأضاف البيان؛ "بدورنا نؤكد لكم عدم صحة هذه الشائعات و الاخبار الكاذبة ونرجو منكم توخي الدقة والحذر في متابعة وتداول الأخبار".