فيديو.. "اعتداء مهين" على موظفي شبكة الاعلام العراقي

شفق نيوز/ اتهم المرصد العراقي للحريات الصحفية، يوم الاثنين، قوات حكومية بالاعتداء وبطريقة "مهينة" على مئات الموظفين العاملين في شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة.

وأدان المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"أشد العبارات الطريقة العنيفة والمهينة التي تعاملت بها قوات مكافحة الشغب مع صحفيي شبكة الإعلام العراقي من صحفيين ومذيعين ومقدمي برامج ومخرجين وفنيين وتقنيين وإداريين حيث تعرضوا للضرب المبرح والإهانة إثر إحتجاجهم على تحويل قطعة الأرض المخصصة لموظفي الشبكة الى الإستثمار".

واضاف، "قد إحتج عدد من الموظفين أمس في مبنى الشبكة، ثم تحولوا صباح اليوم الى ساحة الخلاني وسط العاصمة، وسبق أن تم تخصيص قطعة الأرض قبل مايزيد على العامين لموظفي الشبكة في منطقة المرسلات في أبو غريب غرب العاصمة بغداد الى أن فوجيء المنتسبون بقرار تحويل الأرض الى شركة إستثمارية ماتسبب بصدمة لدى العاملين في الشبكة الذين تظاهروا اليوم وتعرضوا الى الضرب والإهانة والتنكيل والعدوانية المفرطة".

وطالب المرصد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"التدخل العاجل وحسم ملف الأراضي الذي تحول الى مشكلة تسببت بإحتقان وتململ لدى العاملين في الشبكة وتضييع للحقوق التي ضمنها القانون والدستور".