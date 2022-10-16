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فيديو.. استاذ جامعي ببغداد يحرق شهادته ومؤلفاته احتجاجاً على "ظلم وإهانة" ويقدم استقالته

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-16T10:15:32+0000
فيديو.. استاذ جامعي ببغداد يحرق شهادته ومؤلفاته احتجاجاً على "ظلم وإهانة" ويقدم استقالته

شفق نيوز/ أقدم استاذ الجغرافية الطبيعية في جامعة بغداد الدكتور سعد عجيل مبارك، يوم الأحد، على حرق شهادته ومؤلفاته احتجاجاً على "ظلم وإهانة" الأستاذ الجامعي في العراق.

ويشغل مبارك رئاسة منتدى السلام الدولي للثقافة والعلوم وكذلك هو رئيس اتحاد الأكاديميين العرب فرع العراق.

وقال مبارك لوكالة شفق نيوز، "قمت بحرق شهاداتي الأكاديمية ومؤلفاتي العلمية احتجاجا على ما يحصل من ظلم في الجامعات واهانة الأستاذ الجامعي بهذه الطريقة البائسة والفجة".

وأضاف، "طالبت بتغيير اللجنة العلمية وفتح مختبر نظم المعلومات الجغرافية امام الطلبة ولذلك واجهت حملة مضايقات حادة من قبل عمادة كلية التربية ابن رشد ومن ثم تمت احالتي الى التحقيق من قبل رئاسة الجامعة وسحب الأشراف على طلبة الدراسات العليا وإصدار كتاب ضدي من هيئة المساءلة والعدالة".

وتابع مبارك، "بسبب ذلك وضعت استقالتي امام أنظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقمت بحرق مؤلفاتي العلمية وحرق كتاب حصولي على الدكتوراه ودرجة الأستاذية كنوع من أنواع الاحتجاج على الظلم الذي حاربه طيلة السنوات الماضية".

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