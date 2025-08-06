فيان دخيل تقاضي شخصاً أساء إلى المكون الإيزيدي في بغداد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائبة الإيزيدية، فيان دخيل، يوم الأربعاء، عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد ضد المدعو هشام الشمري، للإساءة بحق المكون الإيزيدي.

وقالت دخيل، في مقطع فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، إن الدعوة جاءت استناداً إلى المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، التي تجرّم "ازدراء الأديان"، بعد قيام الأخير بنشر تعليق مسيء بحق الديانة الإيزيدية.

وأضافت دخيل: "لن نسكت بعد اليوم، لن نخاف بعد اليوم، ولن نكتفي بالاستنكار، لن تتكرر المأساة، وكلنا ثقة بالقضاء العادل أن يتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل من تسوّل له نفسه نشر الأفكار التكفيرية والمساس بالديانة الإيزيدية الأصيلة".

من جانبه، قدم هشام الشمري، اعتذاره عبر مقطع فيديو، للمكون الإيزيدي، مؤكداً استعداده لتقديم نفسه للقضاء العراقي لينال الجزاء المناسب.