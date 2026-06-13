"فوضى" و"أخطاء" تربك امتحانات الإعدادية في العراق (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

شهدت مدن عراقية عدة، صباح اليوم السبت، فوضى مرورية وزحامات تزامناً مع انطلاق امتحانات الدراسة الإعدادية، ما تسبب بتأخر أعداد من الطلبة عن الوصول إلى مراكزهم الامتحانية في الوقت المحدد.

وجاء ذلك بعد اعتماد وزارة التربية نظام المراكز الامتحانية، إذ يؤدي الطلبة الامتحانات العامة في مراكز محددة لا في مدارسهم الأصلية، ضمن إجراءات تقول الوزارة إنها تهدف إلى ضبط العملية الامتحانية وحماية الرصانة العلمية.

لكن تطبيق هذا النظام أثار شكاوى واسعة من ذوي الطلبة بسبب بُعد بعض المراكز عن مناطق سكنهم ومدارسهم، وضعف التنسيق المروري في ساعات الذروة.

وأفاد مواطنون وذوو طلبة لوكالة شفق نيوز، بأن الشوارع المؤدية إلى المدارس والمراكز الامتحانية شهدت اختناقات مرورية غير مسبوقة منذ ساعات الصباح الأولى، فيما توقفت حركة المركبات في بعض المناطق بسبب الكثافة الكبيرة للسيارات.

وقال عدد من أولياء الأمور إن كثيراً من الطلبة اضطروا إلى النزول من المركبات والركض نحو القاعات الامتحانية، خشية فقدان فرصة الدخول إلى الامتحان، فيما ظهرت حالات من التوتر والانهيار النفسي بين الطلبة.

ولم تقتصر حالة الإرباك على الطرق المؤدية إلى المراكز الامتحانية، إذ تداول أولياء أمور وطلبة صورة لورقة أسئلة قالوا إنها من امتحان اليوم لمادة التربية الإسلامية، أظهرت وجود أخطاء إملائية وصياغية في بعض العبارات، فيما تسلمت مراكز امتحانية أخرى أسئلة خالية من الأخطاء، ما أثار استياءً وتساؤلات بشأن آليات المراجعة والتدقيق قبل توزيع الأسئلة على الطلبة.

ولم تصدر وزارة التربية، حتى الآن، أي توضيح رسمي بشأن ذلك.